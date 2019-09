Eine 52-Jährige fuhr am Donnerstag, gegen 7.12 Uhr, mit ihrem Fahrzeug auf der Staatsstraße 2291 von Thulba in Richtung Oberthulba. In einer Rechtskurve kam sie laut Polizeibericht auf nasser Fahrbahn und aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, von der Fahrbahn ab und geriet in den Straßengraben. Die Fahrerin blieb bei dem Unfall glücklicherweise unverletzt. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf rund 2000 Euro geschätzt. pol