Von Energie bis Senioren

Bei einer Wahlveranstaltung der SPD-UBL, die kürzlich im Gasthaus zur Sonne in Lonnerstadt stattgefunden hat, stellte Bürgermeisterkandidat Horst Gäck das Wahlprogramm seiner Liste SPD-UBL vor. Themen waren auch die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum, der Ansiedlung von weiteren Gewerbebetrieben, der Nahversorgung, dem Verkehr, der Förderung der Jugend bis hin zu modernen Formen der Versorgung mit Heizenergie in Neubaugebieten.

Einen besonderen Schwerpunkt bildeten die Vorträge zum sozialen Bereich. Konstruktive Vorschläge wie zum Beispiel ein Mehrgenerationentreff als Familientreffpunkt, eine Unterstützung der Senioren und der pflegenden Angehörigen bei Behördengängen, ein betreuter Seniorennachmittag, ein Dorfcafé und vieles mehr, kamen beim Publikum an.

Bei der im Anschluss geführten Diskussion "Ich red mit" wurden zahlreiche Vorschläge aus den Bürgerreihen aufgenommen. Die Liste nimmt Anregungen und Vorschläge auf der Webseite www.spd-ubl.de auf. Im Forum besteht dort auch die Möglichkeit zur Diskussion.

Der Bürgermeisterkandidat Horst Gäck will im Falle seiner Wahl die Bürger stärker in die Meinungsbildung mit einbeziehen, das Soziale im Ort stärker in den Vordergrund stellen und bürgernah agieren. red