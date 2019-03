Von einem Umsatz von 16 408 Euro können 2400 Euro gespendet werden

Wenn sich in Einberg Samstagmorgen eine sonst nicht gewohnte Anzahl von Autos ansammelt, viele Menschen, vor allem Frauen, zur Schule pilgern, ist dies ein untrügliches Zeichen dafür, dass sich das Basar-Team (Bianca Bauer, Marion Brückner, Natascha Endruweit, Sandra Herrmann, Martina Kohles, Steffi Steiner, Nicole Tarrach) mit Sandra Weber an der Spitze wieder einmal in den Dienst einer guten Sache stellt.

Großer Aufwand

Auch der 43. Secondhand-Basar "Rund um das Kind" wurde wieder zu einem wahren Magneten. Was die Besucher nicht sahen, ist der Aufwand, der schon Wochen davor betrieben werden muss, um den Basar zu einem Erfolg werden zu lassen. Über 100 Helfer stellten ihre Zeit ehrenamtlich zur Verfügung, um über 10 000 Teile verkaufsgerecht zu präsentieren und entsprechend zu verwalten. Der Erfolg kann sich sehen lassen. Von den eingelieferten Artikeln fanden 5286 Teile neue Besitzer. Somit wurde jedes zweite angebotene Teil verkauft.

Sehr geschätzt

Diese Quote ist auch ein eindeutiges Indiz dafür, dass der Basar in Einberg sowohl von Anbietern als auch von Interessenten überaus geschätzt wird. Am Ende des Tages konnte das Basar-Team einen Umsatz von 16 408 Euro verzeichnen. Zusammen mit dem Etiketten- und Kuchenverkauf kamen 2400 Euro als Spendensumme zusammen, erwirtschaftet von dem Team und seinen Helfern.

In den Genuss des ehrenamtlichen Engagements kamen diesmal die Schule am Hofgarten, die Volleyballabteilung des VfB Einberg, die Christlichen Pfadfinder St. Marien sowie die evangelische Kirchgemeinde St. Marien.

Der nächste Basar findet am 14. September statt. Aufgrund der Sanierungsmaßnahmen an der Schule in Einberg muss der Basar allerdings umziehen. Er hat schon eine neue Heimat in den Räumen der ehemaligen Living Glass im "Langen Rain" gefunden. Bürgermeister Marco Steiner lobte nicht nur das soziale Engagement des Teams, sondern zeigte sich auch dankbar, dass der Basar an anderer Stelle weitergeführt wird. mr