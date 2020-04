Von einem Jahr ins nächste

Es kommt wegen der Corona-Pandemie zu weiteren Terminverschiebungen bei den Rösler-Open-Air-Schloss-Konzerten. "Die Nacht der Stimmen", die am 24. Juli stattfinden sollte, wird auf den 26. Juli 2021 (20 Uhr) verschoben. Max Giesinger tritt mit seiner Show "Die Reise" nicht am 21. Juli, sondern am 27. Juli 2021 um 20 Uhr in Schloss Eyrichshof auf. "Stahlzeit" werden mit "Schutt + Asche" erst am 31. Juli 2021 (20.30 Uhr) zu erleben sein. Die Tickets behalten laut Pressemitteilung ihre Gültigkeit für den neuen Termin, ein Umtausch der Tickets ist nicht nötig. Sollte der neue Termin nicht möglich sein, besteht voraussichtlich ab 1. Juni die Möglichkeit, die Tickets an der Vorverkaufsstelle zurückzugeben, an der die Karten erworben wurden. red