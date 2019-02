Von einem Ball zum nächsten

Für viele ist bekanntlich der Fasching die fünfte Jahreszeit. In Herzogenaurach gab es lange Jahre ein umfangreiches Angebot für alle Narren. Anders als heuer mussten 1978, bedingt durch den frühen Ostertermin am 26. März, viele Veranstaltungen in einer kurzen Fastnachtszeit untergebracht werden. Denn bereits am 8. Februar stand der Aschermittwoch im Kalender.

Den Auftakt machte die katholische Stadtpfarrei am 7. Januar im Vereinshaus mit dem Faschingsball der Pfarrgemeinde. Es spielte die Kapelle Milling. Bei dieser Veranstaltung gab es eine große Tombola für die anstehende Kirchenrenovierung.

Am selben Tag veranstaltete der Fischereiverein Herzogenaurach im FC-Heim seinen Fischerball unter dem Motto "Heute wird geschunkelt". Zur Unterhaltung waren bekannte Karnevalisten aus Herzogenaurach und Bruck engagiert. Nur eine Woche später startete dort der Spielmannszug Grenzmark seinen Faschingsball. Es spielte Sepp Milling mit seiner Kapelle "melodie band".

Auch für Kinder gab es ein reichhaltiges Angebot. Im Vereinshaus gab es am 22. Januar 1978 ein großes Kindermaskenfest mit der Karnevalsgesellschaft Erlangen, das Markgrafenpaar war anwesend, die beliebten "Candys" sorgten für die musikalische Umrahmung und die "Fire Cats" boten Tanzeinlagen. Beim großen Kindermaskenfest am 29. Januar wirkten die Prinzengarde des KCH mit Elferrat, die "Fire Cats" und die "Candys" mit. Zusätzlich veranstaltete der Spielmannszug "Grenzmark" am 29. Januar um 14 Uhr in seinem Vereinsheim im Schloss von Herzogenaurach einen Kinderfasching.

Viele Feiern im Vereinshaus

Vor allem das Vereinshaus war gut mit Veranstaltungen belegt. Am Sonntag, 22. Januar, fand ab 20 Uhr der große Bauernball statt. Es spielte das "Aurach-Septett". Beim großen Faschingsball, den die Solidarität und die Stadtjugendkapelle am 27. Januar mit der Sigi-Erhardt-Combo im Vereinshaus abhielten, waren natürlich Kostüme erwünscht.

Ein fester Programmpunkt für alle Faschingsliebhaber war alljährlich der große Ball der Freiwilligen Feuerwehr Herzogenaurach in den Vereinshaussälen. Am Samstag, 28. Januar 1978, stand er unter dem Motto "Gemer a weng nieber zum Schmied seiner Fraa!". Für Stimmung sorgten "Die Charlies".

Der Deutsch-Amerikanische Freundschaftsclub Herzogenaurach lud zum großen Faschingsball mit dem Motto "1000 und diese Nacht" am Freitag, 3. Februar, ins Vereinshaus ein. Eine Kostümierung der Gäste war erwünscht, um 24 Uhr gab es eine Maskenprämierung. Es spielten die "Charlies".

Am Samstag, 4. Februar, war mit dem Turnerfasching der Auftakt zur letzten Runde angesagt. Um 19 Uhr war die "Erstürmung" der Vereinshaussäle möglich, ab 20 Uhr galt das Motto Stimmung und nochmals Stimmung mit den "Candys". Die Schlussrunde im Vereinshaus läutete der ASV Herzogenaurach mit seinem großen Rosenmontagsball ein, den die Sigi-Erhardt-Combo gestaltete.

Darüber hinaus gab es noch weitere Veranstaltungen in Gastwirtschaften oder von Vereinen. Die Discothek "Piccadilly" warb mit einem Faschingsball an jedem Freitag in der Faschingszeit. So lief der 20. Januar unter dem Motto "Gangster + Ganovenball", der 27. Januar hatte das Thema "Pyjamaball - eine Pfunds-Gaudi", und am 3. Februar war Hausball angesagt.

Eine weitere Diskothek, "Zum Fritz", lud am 21. Januar zum Nostalgie-Ball in Omas und Opas Kleidern mit Plisch-Plasch-Show und Mitternachts-Horror-Show ein sowie am 28. Januar zum Pyjama-Ball mit Mitternachts-Show.

Die "Tenne" in der Hinteren Gasse, ebenfalls als Discothek von Jugendlichen gerne besucht, hielt einen großen Schlafwandler-Ball am 27. Januar mit den bekannten und beliebten "Candys" ab. Masken waren erwünscht.

Im neu errichteten Sportheim des SC Nord stand der Faschingsball am Samstag, 4. Februar, unter dem Motto "Fröhlichkeit und Humor unter dem Stern des Nordens". Es spielte die Kapelle Dürrbeck. Auch der Verein der Waldfreunde lud zum Faschingsball am 28. Januar im Sportheim des SC Nord ein. Zur Unterhaltung und zum Tanzen spielten die vier Dohnwaldmusikanten.

Kappenabend und Kehraus

Im Clubheim des 1. FCH hielt der Aero-Club einen großen Fliegerball am Freitag, 3. Februar, mit den "Candys" unter dem Motto "Am Himmel sind wir froh und munter - Bis jetzt kam doch noch jeder runter!" ab. In der Bütt war "Fritz als Pessimist" zu hören, es sang "Heino der Ältere". Außerdem gab es Gardetänze, bei der Maskenprämierung wurden als Preise sechs Heimatflüge über die Fränkische Schweiz in Aussicht gestellt.

Die Familie Kern lud am 28. Januar zum Kappenabend, in das ASV-Heim ein. Es fehlte in der Anzeige auch nicht der Hinweis, dass am Faschingsdienstag ab 15 Uhr ein Faschingskehraus mit der Haus-Combo stattfand.

Für Samstag, 4. Februar, warb der Arbeiter-Samariter-Bund Deutschland, Ortsverband Herzogenaurach, mit einem großen Kappenabend im "Altbayern". Am gleichen Termin gab es noch einen Kappenabend im Restaurant "Zum Tiroler" der Familie Lanthaler mit Stimmungsmusik, ebenso im Gasthof "Monopol" ein Faschingsvergnügen.

Im Sporthotel Adidas (jetzt HerzogsPark) lief der große Rosenmontagsball am 6. Februar unter dem Motto "Fußball-Weltmeisterschaft 1978". Für gute Stimmung sorgten die durch Funk und Fernsehen bekannten "Ric Gerty's". Beim Rosenmontagsball im Clubheim des 1. FCH sorgten die "4 Roses" aus Nürnberg und der KCH für Stimmung.

Die Kolpingsfamilie Herzogenaurach lud am Faschingsdienstag, 7. Februar, zum Faschingskehraus in das Don-Bos-co-Haus mit dem bekannten und beliebten Duo Hoffmann/Reimann ein. "Stimmung und gute Laune sind mitzubringen", stand in der Anzeige.