Von Ebern aus nach Erfurt in die Opernvorstellung

32 Eberner reisten auf Einladung des SPD-Ortsvereins nach Erfurt, um im Stadttheater die Vorstellung der Mozart-Oper "Die Zauberflöte" mit dem Eberner Julian Freibott in der Hauptrolle als Tamino zu besuchen. Das teilte der Ortsverein dieser Tage mit.

In der Landeshauptstadt Thüringens empfing der Wahl-Erfurter Julian Freibott die Eberner Gäste und machte neugierig auf die abendliche Vorstellung. Zuvor stand aber eine Stadtführung auf dem Programm. Zu Fuß galt es, die Altstadt unter fachkundiger Führung zu erkunden. Neben vielen erhaltenen und nach der Wende wieder hergerichteten Gebäuden galt die Aufmerksamkeit den in der Stadt aufgestellten Figuren des "Kinderkanals", dem Sandmännchen und der Maus. Sehr beeindruckt waren die Teilnehmer von der Krämerbrücke mit ihren Häusern und Geschäften sowie dem Erfurter Dom und der Gedenkstätte im ehemaligen Stasigefängnis.

Am Abend ging es in die moderne Inszenierung der "Zauberflöte", bei der auch die Bühnentechnik voll zum Einsatz kam. Mithilfe ihrer Zauberinstrumente überstehen Pamina (Sopranistin Margrethe Fredheim) und Tamino (Tenor Julian Freibott) gefährliche Situationen. Mit dem Duett mit dem Fazit "Mann und Weib und Weib und Mann", das eine musikalische Schlüsselszene der Oper markiert, haben sich Pamina und Tamino in die Herzen der Zuschauer gesungen. Die Vorstellung und die Hauptdarsteller wurden den Angaben zufolge mit sehr viel Beifall bedacht.

Ein kultureller Hochgenuss und "gar nicht so weit weg von Ebern", wie ein Teilnehmer bemerkte. Es sei sicher nicht das letzte Mal gewesen, Erfurt und das Theater zu besuchen, meinte ein anderer Teilnehmer. Schön war, dass sich Julian Freibott nach der Vorstellung für seine Eberner Zeit nahm.



Blick auf die Geschichte

Am nächsten Tag ging es auf die Höhen des Thüringer Waldes nach Frauenwald zum Bunkermuseum. Hier war ein Einblick in die Geschichte Ostdeutschlands möglich.

Die Besucher tauchten in die Stasi-Unterwelt ab. Der Bunker wurde zwischen 1973 und 1976 als Führungsbunker erbaut, er sollte der Bezirkseinsatzleitung des Ministeriums für Staatssicherheit im Kriegsfall dienen. red