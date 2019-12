Die Kunst- und Kulturbühne Hirschaid e.V., das Colloquium Historicum Wirsbergense e. V. (CHW) und der Markt Hirschaid laden heute Abend zu einem Vortrag von Inge Weid zum Thema "Von dunklen Gestalten in der Weihnachtszeit" ein. Im Mittelpunkt stehen die Nikolausbegleiter Knecht Ruprecht, Krampus und Pelzmärtl, ebenso die Perchten, die nicht nur die Kinder ängstigen. Jedes Jahr schlüpfen Menschen in diese Rollen, und es stellt sich die Frage, woher diese Bräuche und Traditionen kommen, was sie symbolisieren und wozu sie gebraucht werden. Der Vortrag findet um 19 Uhr im Schloss Sassanfahrt, Schlossplatz 1, statt. Der Eintritt ist frei. red