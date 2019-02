Die Sonneberger Gisela und Wilfried Hofmann starteten im Frühjahr 2014 zu einer ganz besonderen Tour. Zu Fuß wollten sie die Welt entdecken und durchwanderten letztendlich elf Länder von Deutschland bis in den Oman. Ihre 5740 Kilometer lange Wandertour stellen die Weltenbummler am Freitag, 15. Februar, um 19.30 Uhr in der Bürgerwerkstatt in Untermerzbach vor. Veranstalter ist die Volkshochschule Untermerzbach. Anmeldungen sind möglich unter www.vhs-hassberge.de oder telefonisch (Ruf 09533/982314) und per E.Mail: ute.morgenroth@gmail.com. ft