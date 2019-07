Von der Werkstatt in den Kindergarten

Fragt man Janina Geskes, was ihr an ihrer Arbeit in der Kindertagesstätte "Sonnenkinder" in Mainleus-Rothwind am besten gefällt, muss sie nicht lange überlegen: "Mit den Kindern zu spielen, macht mir am meisten Spaß!" Die 23-Jährige lässt sich immer wieder etwas Neues einfallen. Memory und Puzzles, im großen Garten toben oder eine Geschichte vorlesen - langweilig wird es den Kindern mit Janina nicht.

Seit November 2018 gehört Janina Geskes fest zum Team der Kindertagesstätte, angestellt ist sie allerdings in der Talentschmiede Schmeilsdorf, wie die Werkstatt für Menschen mit Behinderung der Rummelsberger Diakonie seit kurzem heißt. Janina Geskes' Arbeitsplatz bei den "Sonnenkindern" ist ein sogenannter Außenarbeitsplatz. Das heißt, der Arbeitsplatz befindet sich außerhalb der Talentschmiede. Dadurch kann die 23-Jährige Erfahrungen auf dem ersten Arbeitsmarkt sammeln.

Jens Schuwald, Fachdienst in der Talentschmiede, erklärt: "Wir kümmern uns um alle rechtlichen Belange rund um die Beschäftigung. Deshalb ist es für die Kindertagesstätte als Arbeitgeber sehr unkompliziert." So war Ingrid Isert, Leiterin der "Sonnenkinder", auch schnell bereit, Janina Geskes ihren Wunsch, mit Kindern zu arbeiten, zu erfüllen. "Es ist kein Geheimnis, dass in unserem Bereich immer Leute fehlen. Helfende Hände kann man immer brauchen", betont sie.

Bei einem zweimonatigen Praktikum im Herbst 2018 konnte Janina Geskes zunächst für sich selbst herausfinden, ob sich ihre Vorstellungen von der Arbeit in einer Kindertagesstätte mit der Realität decken. Als in ihr die Idee aufkeimte, sich beruflich in diese Richtung zu orientieren, wandte sie sich an Jens Schuwald, ihren Ansprechpartner in der Talentschmiede. Er beleuchtete mit ihr gemeinsam die Möglichkeiten und begleitete sie auf ihrem Weg, die passende Praktikumsstelle zu finden. "Nach einem Anruf in der Kita konnte ich zu einem persönlichen Kennenlernen vorbeikommen", blickt Janina Geskes zurück. "Es hat mir gleich richtig gut gefallen und ich habe mich mit allen gut verstanden."

Dass Janina Geskes ein besonderes Talent für den Umgang mit Kindern hat, wurde während des Schnupperpraktikums schnell klar. "Sie ist eine richtige Kümmerin", lobt Ingrid Isert. "Janina geht toll auf die Kinder ein. Ganz besonders feinfühlig ist sie bei den Kleinen, die gerade vom Krippenbereich in den Kindergarten wechseln und vielleicht noch etwas mehr Fürsorge benötigen." Die Kinder hätten sie sofort ins Herz geschlossen - gleichermaßen sei sie von den Eltern und den Kolleginnen von Anfang an akzeptiert worden, erzählt Ingrid Isert.

Die Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses in Form eines Außenarbeitsplatzes war also innerhalb kürzester Zeit beschlossene Sache. 32 Stunden ist Janina Geskes, die sich in der Talentschmiede zudem als Frauenbeauftragte engagiert, nun pro Woche in der Kindertagesstätte beschäftigt. Solange alle Beteiligten mit der Situation zufrieden sind, bleibt der Außenarbeitsplatz bestehen. red