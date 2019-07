Von der Wehr schwärmt er noch heute

Wilhelm Meißner konnte im Seniorenzentrum "Katharina von Bora" in Litzendorf seinen 90. Geburtstag feiern. Geboren wurde er in Halle an der Saale. Wilhelm Meißner hat noch das alte Handwerk als Kesselschmied erlernt. Jedoch wollte er nach der Ausbildung noch etwas anderes kennenlernen, so bewarb er sich im Ruhrgebiet als Bergarbeiter und arbeitete unter Tage. Bald aber merkte er, dass das keine gute Wahl war. So kehrte er wieder nach Rentweinsdorf zurück, hier lernte er seine zukünftige Ehefrau Elisabeth kennen und heiratete auch dort. Bis zu seinem Rentenalter war der Jubilar schließlich bei der früheren Firma Kugelfischer in Ebern beschäftigt. Das Größte jedoch war für ihn, dass er aufgrund dieser Anstellung in die Werksfeuerwehr aufgenommen wurde, wovon Wilhelm Meißner noch heute schwärmt.

Von den Wohnorten Ebern über Stegaurach zog der Jubilar, nachdem seine Ehefrau verstorben war und er nicht alleine leben wollte, zu seiner Tochter und dem Schwiegersohn nach Pödeldorf. Dort verbrachte er die letzten 18 Jahre mit vollem Familienanschluss, jeder bemühte sich um ein gutes Miteinander. Fotografieren und Lesen zählten zu seinen Lieblingsbeschäftigungen, was sich aber mit zunehmendem Alter verlor.

Auch sechs Urenkel gratulierten

Zu seinem Jubeltag gratulierten ihm seine drei Kinder, sieben Enkel und sechs Urenkel.

Die Glückwünsche der Gemeinde Litzendorf und des Landkreises Bamberg von Landrat Johann Kalb überbrachte der Zweite Bürgermeister Klemens Wölfel. red