Coburg vor 13 Stunden

Von der Unfallstelle entfernt

Einen Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro verursachte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer, nachdem dieser am Sonntag in der Zeit zwischen 7.40 Uhr und 14.15 Uhr gegen einen im Max-Böhme-Ring gepa...