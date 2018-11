Von der Suche nach Heimat

Was ist eigentlich Heimat? Und wo kann man sie finden? Das fragt sich auch Daniela Jele Mailänder in ihrem neuen Buch "Herzheimat". Erfolgreich im Leben unterwegs als Sportlerin, Triathletin, Mutter von drei Kindern und Pastorin erkennt Mailänder, dass sie ihre Heimat verloren hat. Sie macht sich auf die Suche nach einem Zuhause tief in ihr. Und gewinnt eine besondere Einsicht: dass Gott genau dort auf sie wartet.

Von dieser Entdeckungsreise schreibt sie in ihrem neuen Buch "Herzheimat" und wird es im Rahmen einer musikalisch gestalteten Buchlesung vorstellen. Termin ist am Freitag, 23. November, um 19.30 Uhr in der Christlichen Bücherkiste im CVJM-Silchmüllerhaus in der Grabenstraße 3. Der Eintritt ist frei, Spenden werden erbeten. In der Bücherkiste kann man sich auch vorab anmelden zur Lesung, aber auch spontane Besucher sind willkommen. red