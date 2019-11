Von der Straße abgekommen

Am frühen Sonntagmorgen befuhr eine 20-jährige Hyundai-Fahrerin die Ortsverbindungsstraße von Bad Bocklet in Richtung Hohn. In einer Rechtskurve kam sie aus unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Leitplanke und einem Verkehrszeichen. Der beschädigte Pkw musste geborgen und abgeschleppt werden. Wie die Polizei mitteilt, entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro. pol