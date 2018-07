Von der Steinzeit in die Gegenwart

Auf eine erlebnisreiche Reise durch die Zeit wurden die vielen Besucher beim Sommerfest des städtischen Kindergartens in Weisbrunn mitgenommen. Unter dem Motto "Mit Flexus 20/18 - durch die Zeit" ging es aus der Steinzeit bis in die Gegenwart. In ihren Kostümen stellten die Mädchen und Buben die Zeitphasen dar und ihre Lieder und Tänze stießen bei den Eltern, Großeltern und Gästen auf großen Beifall. Mitten im Bühnenareal stand die "Zeitmaschine Flexus 20/18" und Helena schwärmte: "Wie faszinierend sind unsere Welt und das All. Jeder weiß, begonnen hat alles mit dem Urknall. Seither ist auf unserer Erde so vieles geschehen..." Aus der Steinzeit ging es in das antike Ägypten, ins Mittelalter und schließlich landete die Zeitmaschine in der Gegenwart und damit in Weisbrunn. "Dann ist die Sache klar, wir sind in Weisbrunn, hurra! Im schönsten Ort der Welt, wo es allen gut gefällt." Auf dem Bild sind die Buben und Mädchen im Mittelalter unterwegs. Foto: Günther Geiling