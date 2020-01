Von der Sonne geblendet

Die tief stehende Sonne war Ursache für einen Unfall, der am Montag, gegen 16 Uhr, auf der Bundesstraße 287 passiert ist. Ein Autofahrer war von Euerdorf in Richtung Hammelburg unterwegs und bog unter Missachtung der Vorfahrt nach links in die Kreisstraße 42 in Richtung Greßthal ab. Dabei übersah er einen von Hammelburg kommenden vorfahrtsberechtigten Kleintransporter und stieß gegen dessen Heck. Verletzt wurde niemand. Insgesamt entstand 3500 Euro Schaden. pol