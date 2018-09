Von der Region begeistert

"Ich bin begeistert, zeigte sich Ursula Sowa glücklich nach den Treffen mit Menschen der Region Kulmbach und Kronach. Unterwegs mit dem Fahrrad lerne sie so viel kennen, was sie sonst nie gesehen hätte. "Ich komme mit den Menschen ins Gespräch, erfahre ganz viel Neues und merke deutlich: Mein Herz schlägt für diese Region", sagt die oberfränkische Spitzenkandidatin der Grünen für die Landtagswahl am 14. Oktober "Ich bin beeindruckt von der modernen und freundlichen Arbeitsatmosphäre und den so einfach klingenden hauseigenen Konzepten", erklärte Ursula Sowa nach der Besichtigung der Firma Münch Energie in Rugendorf. "Mit Firmen wie dieser schaffen wir die Energiewende."

Ökologisch und nachhaltig erzeugte Energie, die dazu noch deutlich günstiger ist, das ist die Grundlage des Erfolgs der Firma Münch Energie in Rugendorf, die erst kürzlich mit dem renommierten Umweltpreis "Green Product Award" ausgezeichnet wurde. Münch Energie ist einer der größten dezentralen Energieversorger Deutschlands. Die Firma wurde 2004 von Mario Münch (Weißenbrunn) gegründet und hat heute 75 Mitarbeiter. Viele Unternehmen nutzen das Können der Firma Münch. So wird "Münch Energie" in nächster Zeit alle denn's-Biomärkte in ganz Deutschland mit Eigenstromanlagen ausstatten. Auch die Kulmbacher Brauerei oder Heinz-Glas und die Sparkasse Kulmbach-Kronach zählen zu den Referenzen.

Die Grünen-Kreisvorsitzende und Landtagskandidatin Edith Memmel wies auf die mangelhafte Ladeinfrastruktur im Kreis Kronach hin. Nur der Hagebaumarkt und die Sparkasse bieten eine Lademöglichkeit für E-Autos. Die beschlossene öffentliche Ladesäule müsse endlich verwirklicht werden. rg