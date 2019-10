Von der Natur beschenkt

Dass der Frankenwald eine reiche Natur hat, ist den meisten, die ihn kennen, klar. Doch was lässt sich aus dem, was die Umwelt dem Menschen bietet, alles herstellen und wie kann jeder zur Bewahrung der Natur beitragen?

Ein etwas anderes Erntedankfest feierten Jugendliche aus dem Dekanat Teuschnitz. Nicht nur wurde am vergangenen Wochenende im Jugendbildungshaus am Knock der Schöpfung gedacht - vielmehr stand das Wochenende ganz unter dem Motto "Geschenke aus der Natur" und zeigte auf verschiedenste Weise, wie sich diese auch erleben lässt.

Zum Einstieg beschäftigten sich die Jugendlichen mit Kräutern und mischten sich daraus eigene Tees. Natürlich durfte auch eine Verkostung zum Ausklang des Abends nicht fehlen. Am Samstag stand ein Besuch des Tropenhauses in Tettau auf dem Programm. Während zwei Führungen lernten die Teilnehmer sowohl die Konzeption als auch die technische Umsetzung des Tropenhauses kennen. Sie machten sich Gedanken über Transportwege importierter tropischer Früchte und wie ein Projekt, wie Klein Eden, zu einer nachhaltigen Entwicklung beitragen kann.

Das abschließende Highlight war die Sonderausstellung "Faszination Tropen erleben" an deren Ende die Teilnehmer sogar selber eine Schlange halten durften. Kunst aus Naturmaterialien wurde am Samstagnachmittag in der Einheit zum Thema "Landart" geschaffen.

Am frühen Sonntagmorgen ging es zum Äpfel- und Birnen-ernten. Diese Früchte wurden zu leckeren Muffins und Kuchen verarbeitet. Am Ende steht für alle Teilnehmer die Erkenntnis, dass man in unserer reichen Gesellschaft natürlich vieles kaufen kann - allerdings wird man dann auch nie die Zufriedenheit, Dankbarkeit und Achtung gegenüber der Natur und ihren Rohstoffen verspüren, die das Selbermachen hervorruft. red