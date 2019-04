Am Dienstag, 9. April, findet um 19 Uhr im Alten E-Werk ein Vortrag zum Thema "Von der Monarchie zur Republik. Die bayerische Verfassungstradition - 1818, 1919, 1946" statt. Die Verfassungen von 1818, 1919 und 1946 stehen in einer großen Tradition und sie haben bemerkenswerte Gemeinsamkeiten: Alle drei sind nach schlimmen Kriegen entstanden und nach dem Bankrott früherer Regierungen. In allen drei Verfassungen müssen Parlamente die Stabilität des Staates wiederherstellen.

Reinhard Heydenreuter, Jurist und Historiker aus München, wird zeigen, dass man manchmal auch auf trockene juristische Texte stolz sein kann. Der Vortrag ist Teil der Vortragsreihe zum Jubiläum "100 Jahre Bamberger Verfassung (1919-2019). Die Vortragsreihe ist eine Kooperation der VHS Bamberg Stadt mit dem Stadtarchiv Bamberg, dem Historischen Verein Bamberg und der Bayerischen Verwaltung der staatlichen Schlösser, Gärten und Seen. Der Eintritt ist frei. red