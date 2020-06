Von der Kupplung gerutscht

Ein leicht verletzter Leichtkraftrad-Fahrer und circa 5500 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Auffahrunfalls am Mittwochnachmittag in Bad Neustadt. Wie die Polizei meldete, war gegen 15 Uhr ein 18-Jähriger mit seinem Pkw auf der Schweinfurter Straße in Richtung Münnerstadt unterwegs. Im stockenden Verkehr rutschte er von seiner Kupplung ab und fuhr auf ein vorausfahrendes Leichtkraftrad auf. Der 62-jährige Fahrer des Zweirades wurde durch den Aufprall auf die Motorhaube des Pkw geschleudert, und sein Gefährt prallte wiederum in den vorausfahrenden Pkw eines 40-Jährigen, schreibt die Polizei. Glücklicherweise zog sich der Zweiradfahrer nur leichtere Verletzungen zu. Durch den Rettungsdienst wurde er in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht. Das Auto des 18-jährigen und das Zweirad mussten abgeschleppt werden. red