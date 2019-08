Von der Kunst bis zum Kochkurs

83 Kurse und 289 Dozenten - das Angebot der VHS Adelsdorf mit Außenstellen in Hemhofen und Röttenbach für das Herbst- und Wintersemester ist vielfältig und bunt. Darüber freuten sich die drei Bürgermeister Karsten Fischkal (FW), Ludwig Nagel (CSU) und Ludwig Wahl (FW). Von Gesundheit über Kunst bis hin zu Kochkursen - für jeden ist etwas dabei.

"Die VHS ist unheimlich wichtig und die Kurse mit ihrem breiten Angebot werden gut angenommen", weiß Ludwig Nagel. "Innerhalb des Verbundes so etwas anzubieten ist bestens. Alleine hätten unsere drei Gemeinden das niemals geschafft", erklärt Ludwig Wahl. Karsten Fischkal schließt sich diesen Worten an und freut sich, in Doris Kratz eine kompetente Mitarbeiterin als neue Leiterin der VHS zu haben.

Die Sportkurse "Active Walking" und "Badminton für Anfänger" sind neu im Programm. Aber auch einige neue Seminare zum Thema Wohlbefinden wie "Was die Seele stärkt" oder "Klangschalen" finden sich im neuen Programmheft. Wer seiner Kreativität freien Lauf lassen möchte, kann dies in den neuen Kursen wie "Faszination Malerei" oder "Schmuck wie gemalt" tun. Neben verschiedenen Sprachkursen, die ab Herbst alle im "Von-Bibra-Zimmer" stattfinden, wird auch der Basis-Kurs "Deutsch für den Alltag" erstmals angeboten.

Neuer Komfort im Internet

"Neu ist auch unsere Internetseite", berichtet Doris Kratz. "Sie ist benutzerfreundlich und unkompliziert. Mit wenigen Klicks können unsere Kunden sofort einsehen, welche Kurse ausgebucht oder wo noch Plätze frei sind, wann die Kurse stattfinden oder ob sie einen Platz im gewünschten Kurs bekommen haben."

Neben dem breiten und zum Teil neuen Kursangebot hat die VHS auch weiterhin viele ihrer bisher beliebten Kurse im Programm wie Aqua-Gymnastik, Qigong, Tai Chi, Tanzen, Wirbelsäulengymnastik und Yoga. Das neue Programmheft der VHS liegt ab sofort in den Rathäusern und Banken der Gemeinden Adelsdorf, Hemhofen und Röttenbach aus. Wer einen Kurs besuchen möchte, kann sich ab jetzt wie gewohnt per E-Mail (vhs@adelsdorf.de), schriftlich über das Anmeldeformular in der Broschüre oder online unter www.vhs-adelsdorf.de anmelden.