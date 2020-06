Von der Kundenberatung zur Corona-Schnelltest-Station

Die Arbeit mit Menschen ist das, was Sina Eckert wichtig ist. Die 34-Jährige arbeitet normalerweise im Kundenservice bei der Sparkasse in Ebermannstadt. Seit einem Jahr ist sie außerdem ehrenamtlich beim BRK (Bayerisches Rotes Kreuz) tätig. Sie begleitet als Sanitäterin Veranstaltungen, zudem ist sie beim Rettungsdienst aktiv. Seit Mitte März ist Sina Eckert von der Sparkasse Forchheim freigestellt, um sich während der Corona-Krise voll ihrer Aufgabe beim BRK widmen zu können.

Sie assistiert vormittags den Testern des Gesundheitsamts und nachmittags den Testern der KVB (Kassenärztliche Vereinigung Bayern) bei der Corona-Schnelltest-Station vor der Herder-Sporthalle in Forchheim. Zusammen mit der Polizei und der freiwilligen Feuerwehr garantieren dort mehrere Hilfsorganisationen und Ämter, darunter das BRK, für einen sicheren und koordinierten Ablauf der Corona-Tests.

"Es ist eine tolle Erfahrung mitzuerleben, wie in einer solch kritischen Situation alle zusammenhelfen", sagt Eckert. Auch die Menschen, die zum Testen kommen, seien durchweg nett und sehr dankbar. "Manche Testpersonen legen sich sogar vorne ein Schild ins Auto mit der Aufschrift ,Danke' oder es sind Herzchen daraufgemalt, weil wir ja möglichst nicht mit den Testpersonen sprechen sollen", fügt sie hinzu.

Angst, sich selbst zu infizieren, habe sie nicht. "Durch die Schutzkleidung fühle ich mich optimal geschützt", sagt Sina Eckert. Ob sie in Zeiten von Corona einen besonderen Wunsch hat? "Ja, ich wünsche mir, dass die Zusammenarbeit der Ämter, Verbände und Hilfsorganisationen weiterhin so gut klappt und dass der Zusammenhalt in der Gesellschaft so anhält, auch wenn die Krise überstanden ist."

Zusätzlich zur personellen Unterstützung durch Sina Eckert hat die Sparkasse Forchheim das BRK mit einer 2000-Euro-Spende bedacht. "Gerade in der aktuellen Situation müssen wir in der Region zusammenstehen. Wir leisten gerne unseren Beitrag für die notwendige, sinnvolle und verlässliche Arbeit des BRK", so Ewald Maier, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Forchheim. red