Von der Kraft der Musik

Die instrumentale Besetzung des nächsten Kultursonntags in der Alten Vogtei am Sonntag, 12. Januar, um 17 Uhr dürfte eine Premiere sein: Es gastiert dort der spanische Klarinettist Pablo Barragán mit seinem Klavierpartner Mario Häring.

Der vielfach ausgezeichnete und weltweit gastierende Klarinettist ist von der kommunikativen Kraft der Musik fasziniert: Mit Musik kann man sagen, was anders nicht auszudrücken ist. Dabei bedient er sich nicht nur klassischer, sondern auch ausgesprochen jazziger Musik, für die sein Instrument prädestiniert ist. Barragán schafft es meisterhaft, bereits mit der ersten Note die Verbindung zu seinem Publikum herzustellen. Sein Spiel ist differenziert, elegant und perfekt nuanciert.

Anschmiegsamer Grundton

Die Attraktivität dieses Holzblasinstruments hat nicht nur mit seinen besonderen Klangeigenschaften zu tun, sondern auch mit der musikalischen Bandbreite, die eine Klarinette mit ihrem anschmiegsamen, weichen Grundton vom Jazz bis zur klassischen Musik zu erfüllen vermag. Davon werden die beiden jungen Musiker, die sich bereits eine internationale Karriere aufgebaut haben, Zeugnis ablegen: Eine Mischung aus Jazz und Klassik beinhaltet ihr Programm, Musik des kubanischen Jazz-Saxophonisten Paquito d'Rivera und des Amerikaners Georges Gershwin, der sich immer wieder der populären Jazzmusik bedient hat, sowie des französischen Neoklassizisten Francis Poulenc bis hin zur romantischen Klarinettensonate von Johannes Brahms.

Besser lässt sich die Vielfalt dieses wunderbaren Instrumentes gar nicht präsentieren, zumal von zwei Interpreten, die sich nicht nur als mehrfache Preisträger internationaler Wettbewerbe, sondern auch als Solisten und Kammermusiker auf vielen Konzertbühnen bereits einen Namen gemacht haben.

Programm: Paquito d'Rivera: The Cape Cod Files; Francis Poulenc: Sonate für Klarinette und Klavier; Georges Gershwin: Preludes für Klarinette und Klavier; Johannes Brahms: Sonate für Klarinette und Klavier Es-Du; Vorverkauf im Büromarkt Schulze in Burgkunstadt, Tourist-Info in Lichtenfels, Kulturgemeinde Burgkunstadt oder www.baur-stiftung.de. red