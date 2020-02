Ebelsbach vor 14 Stunden

Von der heilsamen Kraft des Humors

Der Ortsverband der Katholischen Arbeitnehmerbewegung (KAB) Ebelsbach lädt ein zum Frauenfrühstück am Dienstag, 18. Februar, in den Pfarrsaal, Stettfelderstraße 22, in Ebelsbach. Beginn ist um 9 Uhr. ...