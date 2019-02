Die Frauengruppe vom Verband für landwirtschaftliche Fachbildung in Bayern (VLF) veranstaltet am 21. Februar (13-17 Uhr) und am 22. Februar (9-13 Uhr) jeweils eine praktische Kochveranstaltung in der Schulküche der Landwirtschaftsschule in Bischofsheim. Das Motto lautet "Von der Hand in den Mund, Fingfood süß und herzhaft". Anmeldungen sind bis 14. Februar in der Landwirtschaftsschule unter Tel. 09772/932 80 oder mail: poststelle@aelf-ns.bayern.de möglich. sek