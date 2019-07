Von der Gluthitze und der passenden Erfrischung

In 17 Minuten war die jüngste Bauausschusssitzung abgearbeitet, und bei 34 Grad hatte auch niemand das Interesse, die Diskussion künstlich anzuheizen.

Dabei waren die Anträge teilweise doch durchaus erfrischend. Wie gerne stimmte das Gremium dem Bau eines Schwimmbeckens in der Ulmenstraße in Hauptendorf Süd zu, auch wegen der Hitze, aber freilich nicht nur deswegen.

Und als es um eine Eisdiele ging, dachten die Räte vielleicht schon an eine erfrischende Labung nach der Sitzung. Dabei war dieses Thema durchaus eines zum Schmunzeln, denn nach 47 Jahren als Pilsbar (so lautete bislang die offizielle Bezeichnung) ist die Eisdiele am Marktplatz jetzt wirklich eine Eisdiele. Der beantragten Nutzungsänderung durch Angela Dolif stimmte der Ausschuss gerne zu. "Wir halten die Eisdiele für unbedenklich", lautete die förmliche, mit einem Augenzwinkern vorgetragene Anmerkung von Bürgermeister German Hacker, der ein "außerordentlich erfreulich" nachschob. bp