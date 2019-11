Von der Fahrbahn abgekommen

Am Dienstagmorgen ereignete sich auf der Kreisstraße KG 13 von Wittershausen in Richtung Garitz ein Verkehrsunfall, bei dem ein Schaden von circa 2000 Euro entstand und der Unfallverursacher verletzt wurde. Ein 51-jähriger Audi-Fahrer geriet auf der abfälligen Strecke in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Baumstumpf. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Es ist davon auszugehen, dass der Mann aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit bei Nebel und Nässe vom Weg abkam, heißt es im Polizeibericht. pol