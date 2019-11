Von der Fahrbahn abgekommen

Am Donnerstagabend fuhr ein 19-jähriger mit seinem Audi in der Kasernenstraße in Richtung der Schotterparkplätze. Am Ende der Kasernenstraße wollte er dem Feldweg nach links folgen. Beim Abbiegen beschleunigte er allerdings nach Polizeiangaben aus Versehen das auf Handgas umgebaute Fahrzeug. Dieses kam nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr über einen etwa einen Meter hohen Erdwall hinweg und kam schließlich in einer Grünfläche zum Stehen. Der Fahrer blieb bei dem Unfall unverletzt. Das Fahrzeug wurde stark beschädigt und musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 5000 Euro. pol