Von der Fahrbahn abgekommen

Unfall auf nasser Straße: Am Dienstagnachmittag, gegen 15.10 Uhr, fuhr ein 28-Jähriger mit seinem Fahrzeug auf der Staatsstraße 2293 von Wartmannsroth in Richtung Diebach. In einer Rechtskurve kam er auf nasser Fahrbahn aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit ins Schlingern, wie es im Polizeibericht heißt. Beim Gegenlenken in den Straßengraben überschlug er sich mehrfach mit seinem Auto. Anschließend kam er auf einer Pferdekoppel zum Stehen. Der Fahrer erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. pol