Am Dienstagnachmittag fuhr eine 57-Jährige mit ihrem Pkw auf der B 268 von Poppenroth in Richtung Burkardroth. Etwa 400 Meter vor der Einmündung nach Stralsbach kam sie nach rechts in das Bankett und touchierte einen Leitpfosten. Bis auf einen beschädigten Leitpfosten und Blechschaden am Fahrzeug blieb die Fahrerin durch den Unfall unverletzt. Der entstandene Schaden beläuft sich auf circa 770 Euro. pol