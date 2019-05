Von der Fahrbahn abgekommen

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam es zu einem schweren Verkehrsunfall bei Waldfenster. Gegen 00.40 Uhr fuhr eine 21-jährige Audi-Fahrerin auf der Bundesstraße B 286 von Lauter kommend in Fahrtrichtung Waldfenster. Kurz vor dem Ortseingang kam sie aus bisher ungeklärter Ursache nach links von der Straße ab und krachte in einen Baum. Die 21-Jährige wurde mit schweren Verletzungen in ein Schweinfurter Krankenhaus gebracht. Der Pkw, an dem ein Totalschaden entstand, war nicht mehr fahrbereit und musste geborgen werden. pol