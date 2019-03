Von der Fahrbahn abgekommen

In einer Rechtskurve der Kreisstraße BA 12 kam am Montagnachmittag ein 46-Jähriger mit seinem Pkw von der Fahrbahn ab und fuhr einen leichten Abhang hinunter. Mit leichten Verletzungen musste der Fahrer ins Krankenhaus. Das total beschädigte Fahrzeug musste abgeschleppt werden, Schaden entstand in Höhe von 7000 Euro.