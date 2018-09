Von der Fahrbahn abgekommen

Aus Unachtsamkeit geriet eine 62-jährige BMW-Fahrerin am Donnerstagnachmittag auf der Diebacher Straße auf den linken Grünstreifen und streifte leicht die Mauer des angrenzenden Grundstückes. Am BMW entstand ein Schaden von etwa 10 000 Euro, an der Mauer war kein Schaden sichtbar. Nachdem die Fahrerin sichtlich unter Schock stand, wurde sie vorsorglich mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus nach Hammelburg gebracht. pol