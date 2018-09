Von der Fahrbahn abgekommen

In der Haarnadelkurve ereignete sich am Montagnachmittag ein Unfall. Ein 38-jähriger Autofahrer kam wegen nicht angepasster Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn am Beginn der Kurve mit seinem Fahrzeug nach rechts von der Straße ab und fuhr in die Böschung, berichtete die Polizei. Der Mann überfuhr eine Kurvenwarntafel. Es entstand ein Schaden von 700 Euro. pol