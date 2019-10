Von der bunten Welt der Gegensätze

Wäre alles gleich, würde große Langeweile auf dem Planeten aufkommen. Wenn beispielsweise alles - Menschen, Tiere, Bäume - aus Erdbeereis bestünde, dann wäre Erdbeereis überhaupt nicht mehr lecker und die Welt hätte nur eine einzige Farbe. Zum Glück finden sich überall Unterschiede und Gegensätze. Diese sorgen also für eine bunte und vielfältige Welt.

Drei Vorlesungen

Im Wintersemester 2019/2020 beschäftigt sich die Kinder-Uni in drei Vorlesungen mit verschiedenen Gegensätzen. Sie fragt nach Unterschieden in Religionen, im Stadt- und Landleben und untersucht das Spiel von Licht und Schatten. Kinder zwischen 9 und 12 Jahren können sich ab sofort anmelden.

Am Freitag, 8. November, geht es um unterschiedliche Meinungen, die es zu Religionen und zum Glauben gibt. Die einen denken nämlich, man braucht Religionen gar nicht. Manche meinen, sie sind sogar für Kriege mitverantwortlich. Und wieder andere denken, sie sind wichtig für den Frieden. Aber wissen diese Menschen überhaupt genug über Religionen? Mit Susanne Talabardon, Professorin für Judaistik, lernen die Kinder am Tag vor dem jüdischen Ruhetag Sabbat verschiedene Religionen kennen.

In der zweiten Vorlesung "Stadt und Land: Wo findet man beide und wie lebt man dort?" am Samstag, 16. November, erkunden Prof. Marc Redepenning, Inhaber des Lehrstuhls für Kulturgeographie, und seine wissenschaftliche Mitarbeiterin Anne Allmrodt, was Stadt und Land alles sein kann und welche Herausforderungen es dort gibt.

"Schatten ... sie sind nicht nur schwarz" ist der Titel der dritten Vorlesung am Samstag, 23. November. Von Kunstdidaktikerin Notburga Karl erfahren die jungen Gäste, welche Rolle Schatten für große Künstler oder Denker spielen, und dürfen das Spiel von Licht und Schatten selbst erproben, zum Beispiel auf einer Schattenwand.

Der erste Kinder-Uni-Termin findet um 15 Uhr im Raum MG2/01.10, Markusstraße 8a, statt. Die beiden Vorlesungen am Samstag beginnen jeweils um 11 Uhr im Nebengebäude, Raum MG1/00.04. Der Eintritt ist frei. Weitere Infos zur Kinder-Uni und Anmeldung unter www.uni-bamberg.de/events/kinderuni red