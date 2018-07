Von der Bremse abgerutscht

pol



An der Ampel zum Ramstertal rutschte am Mittwochnachmittag eine 34-jährige VW-Fahrerin von der Bremse ab und fuhr auf den vor ihr stehenden Audi eines 33-jährigen Mannes auf. Der Audi wurde durch die Wucht des Aufpralls auf den BMW einer 54 Jahre alten Frau geschoben. Hierbei wurden sowohl der Mann als auch die BMW-Fahrerin leicht verletzt. Insgesamt entstand an allen drei Fahrzeugen Sachschaden in Höhe von 13 000 Euro. Die Fahrzeuge wurden abgeschleppt.