Von der Armbrust zur Zwistel

Viele Senioren kennen aus ihrer Jugend noch die selbst gebauten Zwisteln, mit der sie mit Freunden die Mitglieder anderer Banden im Spiel bekämpft haben. Sie könnte die Sonderausstellung im Ebermannstadter Heimatmuseum interessieren, die den Titel "Von Armbrust bis Zwistel - Waffen von A bis Z" trägt.



Werkzeuge und Waffen

"Wir haben die Ausstellung vom Historischen Verein Bamberg übernommen", erzählt Manfred Franze vom Museumsbeirat. "Wir wollen einen Blick auf drei wichtige Epochen der Menschheitsgeschichte werfen und dabei exemplarisch auf die Rüstungsspirale eingehen, die leider mit der Entwicklung der Menschheit einhergeht."

In der ersten Vitrine sind Werkzeuge aus der Steinzeit zu sehen, die auch als Waffen eingesetzt wurden. Zum Beispiel wurde die Steinaxt zum Holzschlagen verwendet, aber auch dazu genutzt, um Köpfe einzuschlagen. In der Bronzezeit hatten die Menschen Schmelzöfen entwickelt und konnten ihre Waffen mit einer Kupfer-Zinn-Legierung versehen oder die Bronze in feuerfeste Formen gießen und dadurch neue Waffen entwickeln. Im Mittelalter wurde dann Eisen verwendet.

"Ein Quantensprung in der Waffentechnik war die Übernahme der Pfeil- und Bogentechnik, die überwiegend von nomadischen Reitervölkern verwendet wurde", erzählt Manfred Franze. Mit der Armbrust stand dann eine Waffe zur Verfügung, die von ihrer Durchschlagskraft und ihrer Reichweite enorm war.



Gefährliche "Feuerwaffen"

Daraus entwickelten sich in der Neuzeit die sogenannten "Feuerwaffen". "Die gefährlichen Angriffswaffen machten es nötig, dass man die Verteidigungsmittel ebenfalls angepasst hat", erklärt Franze. War dies geschehen, mussten wieder die Waffen besser werden - damit befand sich die Menschheit in einer Rüstungsspirale.