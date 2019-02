Von der Angst vor dem Tod

In Kooperation mit der KEB in der Stadt Bamberg und dem EBW Bamberg lädt die Katholische Hochschulgemeinde am Mittwoch, 13. Februar, um 19 Uhr in ihre Räume in der Friedrichstraße 2 zu einem Vortrag ein. Es spricht Jan Kalbitzer, promovierter Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie, über sein Buch "Das Geschenk der Sterblichkeit - wie die Angst vor dem Tod zum Sinn des Lebens führen kann!". Als junger Familienvater entwickelte er plötzlich eine tiefgreifende Angst zu sterben, die sich in körperlichen Stresssymptomen und dann in einer schweren Erschöpfung zeigte. red