Von der A 3 in den Straßengraben

Ein Auto, das am Samstagmorgen mit Tempo 100 auf der A 3 unterwegs war, ist aus bislang ungeklärter Ursache in den Straßengraben gerutscht. Verletzt wurde niemand, es entstand jedoch Sachschaden in Höhe von 6000 Euro. Gegen 0.30 Uhr fuhr der Renault auf der A 3 in Richtung Nürnberg und drehte sich plötzlich auf regennasser Fahrbahn auf Höhe von Geiselwind. Anschließend rutschte er rückwärts in den Straßengraben. Beamte der Verkehrspolizei Würzburg-Biebelried haben die Ermittlungen aufgenommen und nehmen Hinweise unter Telefon 09302/9100 entgegen.