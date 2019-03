Von den Schätzen der Kindheit

Dem Psychotherapeuten, Philosophen und Buchautor Mathias Jung liegt es am Herzen, den Blick auf die positiven Lebenseinstellungen, Talente, Fähigkeiten zu richten, die wir den guten "Feen, Schutzengeln und Zauberern" unserer Kindheit verdanken. Platzreservierungen für die Veranstaltung der VHS in Kooperation mit dem Gesundheitsforum Franken sind unter Telefon 09549/7489 empfohlen. Termin ist am Samstag, 23. März, 11 Uhr, in der Konzert- und Kongresshalle. red