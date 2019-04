Von den besten Tagen

Am Freitag, 3. Mai, um 20 Uhr präsentiert das Frankenwaldtheater in der Alten Schule, Staffel 2, die Komödie "Die besten Tage meines Lebens". Das Stück handelt von der attraktiven Künstlerin Anna und dem pummeligen Gartenbauarchitekten Klaus, die in einen unangenehmen Rechtfertigungszwang geraten: Sie wurden miteinander gesehen. Leider von ihren Ehepartnern, denen das gar nicht gefällt. Und so kommen sie nicht umhin, ihre "harmlose Beziehung" zu gestehen. Seit ihrer ersten Begegnung am Einschulungstag liefen sie sich immer wieder unbeabsichtigt über den Weg, in der Tanzschule, als Studenten, im Fitnessstudio, in der Sauna. Jede Begegnung endete in einer peinlichen Katastrophe. Und ausgerechnet die beiden sollen eine Affäre haben?

Eine Komödie mit viel Wortwitz, Situationskomik und Herzklopf-Momenten - über Karottendiäten, Große-Bruder-Ratschläge und die Frage, ob man gegen Ks allergisch sein kann. Auf der Bühne stehen Kirsten Annika Lange und Markus Veith, Regie führt Tony Glaser. Karten gibt es in der Bäckerei Will am Marktplatz, unter Telefon 09225/ 956333, per-E-Mail an frankenwaldtheater@t-online.de und an der Abendkasse. red