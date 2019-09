"Rund um den Bodensee. Teil II: Von Bregenz bis zur Halbinsel Höri" heißt eine Veranstaltung in der KEB - Kath. Erwachsenenbildung in der Stadt Bamberg e. V. Die Bodenseeregion ist reich an kulturellen Schätzen. Im ersten Teil standen vor allem kunsthistorische und archäologische Kostbarkeiten am Nordufer im Mittelpunkt. Der zweite Teil widmet sich Bregenz, der Hauptstadt Vorarlbergs, dem schweizerischen Seeufer und seinem Hinterland sowie der Halbinsel Höri mit der romanischen Klosterkirche in Schienen. Der Vortrag mit Robert Schäfer findet am Donnerstag, 26. September, um 15 Uhr im Ottoheim, Ottostraße 10, statt. red