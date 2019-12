Von Brauerei zu Brauerei

Der Kur- und Tourismus-Service bietet am Samstag, 28. Dezember, um 10 Uhr eine geführte Themen-Brauerei-Wanderung mit Einkehr an. Die Wanderstrecke mit einem leichten Schwierigkeitsgrad beträgt etwa neun Kilometer. Die Route verläuft von Stublang Richtung Teufelsloch und weitter nach Frauendorf, Schwabthal, End und wieder zurück. Für Inhaber einer Gästekarte ist die Teilnahme an der Wanderung kostenlos. Treffpunkt ist auf dem Wanderparkplatz in Stublang. Dieser befindet sich von Stublang kommend Richtung Uetzing auf der linken Seite.

Stadtführung

Am selben Tag wird eine Stadtführung unter dem Motto "Kulturhistorisches Allerlei" angeboten. Treffpunkt ist um 10 Uhr am Museum, Kirchgasse 16. red