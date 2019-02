Von Bora lädt zur Benefiz-Cocktail Lounge

Zu einer Auszeit der besonderen Art lädt die evangelische Kirchengemeinde Katharina von Bora, im Heimatring 52, am kommenden Samstag, 23. Februar, ein. Einen entspannten Abend mit Freunden bei Cocktails (mit oder ohne Alkohol) und handgebackenen syrischen Petits Fours Salés kann man ab 19.30 Uhr genießen. Für die musikalische Untermalung am Barpiano sorgt Martin Kleiner. Der Eintritt ist frei - um Spenden für die Unterstützung von Geflüchteten und ihren Familien in Coburg und in deren Heimat wird gebeten. Ein kostenloser Taxiservice gewährt einen sicheren Heimweg. red