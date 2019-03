Von Bienchen und Blümchen

Altenkunstadt — Hat in den 60er und 70er Jahren Oswald Kolle mit für die damalige Zeit geradezu aufsehenerregenden Filmen die Sache mit den Bienchen und Blümchen näher beleuchtet, so erteilt jetzt die Theatergruppe des Radfahrvereins Concordia Aufklärungsunterricht. Und zwar familienfreundlich und höchst amüsant. "Dummheit schützt vor Liebe nicht" heißt die Komödie, die das Laienspielensemble am Samstagabend in der Grundschulturnhalle aufführte. Die Premiere war sehr gut besucht. Drei weitere Vorstellungen folgen.

106-jährige Theatertradition

Mit dem köstlichen Dreiakter aus der Feder von Siegfried Burger setzen die Akteure die 106-jährige Theatertradition der Concorden fort. Dass die muntere Truppe immer für eine Überraschung gut ist, hat sie in den vergangenen Jahren mehrfach bewiesen.

Worum geht es? Im Mittelpunkt des Geschehens steht Gustav Bader, bravourös gespielt von Benedikt Wicklein. Seit er vor 20 Jahren von einem Baum fiel, ist er extrem schwer von Begriff. Sein kürzlich verstorbener Vater hat ihm in seinem Testament nicht nur einen Teil des Bauernhofs vererbt, sondern auch ein Mitspracherecht in sämtlichen Angelegenheiten eingeräumt. Dies gilt aber nur, solange er ledig ist. Kein Wunder, dass Gustavs Bruder Alfons (Frank Walcher) und dessen tyrannische Frau Agnes (Petra Maile) bei der Testamentseröffnung aus allen Wolken fallen. Die beiden beschließen deshalb, den Naivling schnellstmöglich unter die Haube zu bringen. Doch dafür muss der in Sachen Liebe und Ehe total unerfahrene Mann erst mal aufgeklärt werden, und das ist gar nicht so einfach. Von allen Seiten bekommt er Tipps und Ratschläge, wie das mit der Liebe so funktioniert.

Gustav versteht zwar kein Wort, ist aber absolut lernwillig. So schleicht er nachts durchs Haus und beobachtet durch das Schlüsselloch, was seine Nichte Susi (Tanja Kerling) und ihr Freund Benny (Philipp Schunk) im Bett so treiben. Christine Maile schlüpfte in die Rolle der Zeitungsausträgerin Rosa. Die nicht mehr ganz taufrische Frau hat sich in Gustav verliebt. Wie gerne hätte sie ihm das gesagt, doch leider findet sie nicht die richtigen Worte. Frau Großmaul, temperamentvoll verkörpert von Karin Daumann, sorgt schließlich für Klarheit. Agnes will die mannstolle Furie mit Gustav verkuppeln. Es kommt jedoch zu Verwechslungen. Bei einer wilden Prügelei schlägt Frau Großmaul den armen Gustav mit einem Knüppel nieder. Als er aus seiner Bewusstlosigkeit erwacht, ist er wieder klar im Kopf. Nun erkennt Gustav nicht nur die wahren Absichten seines Bruders und dessen Frau, sondern wird sich auch seiner Gefühle für Rosa bewusst.

Mit stürmischem Beifall honorierten die Zuschauer die Leistungen der sieben "Schauspieler". Hatte während der fast dreistündigen Aufführung einer der Akteure einen "Hänger", half Souffleur Alfred Kraus. Petra Kleuderlein war für das Frisieren der Darsteller zuständig, Melitta Kodisch für das Schminken. Elke Kleuderlein zeichnete für die Bühnengestaltung verantwortlich und Manuela Deuber kümmerte sich um das leibliche Wohl der Zuschauer. Ensembleleiterin Petra Maile, die monatelang mit den Akteuren Texte einstudiert und Szenen geprobt hat, führte Regie.

RVC-Vorsitzender Hans-Werner Schuster heizte mit lustigen Witzen die Stimmung im Publikum an. Der Concorden-Chef dankte allen Mitwirkenden und Helfern.

Noch dreimal steht bei den Theaterfreunden vergnüglicher Aufklärungsunterricht auf dem Stundenplan. Die Aufführungen am Samstag, 30. März, und am 6. April beginnen um 19.30 Uhr in der Grundschulturnhalle. Bei der Familienvorstellung am Sonntag, 31. März, öffnet sich der Vorhang bereits um 18 Uhr. Karten gibt es im Bauernhof-Laden Schuster (Langheimer Straße 19) und an der Abendkasse.