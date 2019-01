Sprichwörtlich volles Haus hatte der Inhaber der Aischpark-Apotheke in Höchstadt, Wolfgang Galster, bei seinem Vortragsabend zum Thema "Leben mit Schüßler-Salzen". Eingeladen hatte er dazu als Referenten den Österreicher Thomas Feichtinger.

Rund 200 Gäste hatten den Weg in den Maria-Elisabeth-Schaeffler-Saal der Fortuna Kulturfabrik gefunden, um Thomas Feichtinger über Schüßler-Salze und ihre Wirkung referieren zu hören. In seinem lebendig und humorvoll gehaltenen Vortrag berichtete Feichtinger, wie er mit Schüßler-Salzen und ihrer heilenden Wirkung in Berührung kam.

Aus eigener Erfahrung

Durch seinen eigenen Heilungsverlauf neugierig geworden auf die Grundidee von Schüßler, widmete sich Feichtinger dann auch der energetischen und psychischen Betrachtung von Krankheitsleiden beim Menschen und deren Behandlungsmöglichkeiten durch Schüßler-Salze. Um die Wirkweise von Schüßler-Salzen besser zu veranschaulichen, nutzte Feichtinger das plastische Bild von Baustoffen und Arbeitern wie auf einer Baustelle. Dabei seien neben dem eigentlichen Wirkstoff, dem "Baustoff", vor allem auch "arbeitende Stoffe" notwendig, die die fehlenden Mineralien in die menschlichen Zellen einbauen sollen. Kombinationen von unterschiedlichen Schüßler-Salzen seien daher häufig unvermeidbar, so Feichtinger.

Gut verträgliche Präparate

Dennoch seien Schüßler-Salze sehr gut auch für Laien anwendbar. Zudem gebe es Präparate, die sehr gut für alle Menschen verträglich seien, da sie laktose- und glutenfrei und vor allem magnesiumstearatfrei produziert werden und damit auch sehr gut für Diabetiker geeignet seien. Im Anschluss ging Feichtinger auf die verschiedenen Wirk- und Arbeitsstoffe und ihre unterschiedlichen Kombinationen zur Behandlung unterschiedlicher Leiden ein. Nach knapp drei Stunden Vortrag entließ Feichtinger ein hoch zufriedenes Publikum nach Hause.

Der Eintritt geht in voller Höhe an die Palliativstation des Kreiskrankenhauses St. Anna in Höchstadt.

Ulrike Reinhardt