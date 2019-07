Von Barock bis Moderne

Das Sommerkonzert in der Stadtpfarrkirche Mariä Himmelfahrt mit dem Vokalensemble "Nuova Canzone", der Blockflötistin Anne-Rose Werners und der Kirchenmusikerin Jitka Maisel (Orgel und Gesamtleitung) fand mit seinem kontrastreichen Programm von barocker bis zeitgenössischer Musik großen Anklang beim Publikum.

Jitka Maisel leitete das Konzert sehr eindrucksvoll an der Orgel auf der Empore mit dem Stück "Processional" des zeitgenössischen englischen Komponisten, Organisten und Chorleiters Alan Wilson ein, der hauptsächlich mit Werken zum Neuen Geistlichen Lied bekannt wurde. Zurück im Kirchenraum begleitete sie die Flötistin Anne-Rose Werners am Klavier. Die Partita F-Dur mit den Sätzen Affetuoso und Presto von Georg Philipp Telemann gab Werners die Gelegenheit, die Klangvielfalt ihrer Sopranblockflöte hervorragend zu demonstrieren. Das erste Lied des Vokalensembles stammte aus der Feder des 1952 geborenen evangelischen Pfarrers Wolfgang Vorländer, der als Autor mehrere Bücher, gesuchter Vortragsredner und Komponist zahlreicher moderner geistlicher Lieder den Menschen Orientierungshilfen gibt. Das Lied "Glauben heißt wissen: es tagt" fordert die Menschen auf, ausgetretene Wege zu verlassen und mit Mut und Gottvertrauen neue Schritte zu wagen und an Gottes Welt mitzubauen.

"Der Hoffnung Gesicht"

Um das gleiche Thema geht es in dem Lied "Der Hoffnung Gesicht" des 1964 geborenen katholischen Theologen Thomas Laubach. Die Menschen werden aufgefordert, eine neue Welt zu schaffen, keine Welt die den Himmel verspricht, sondern eine Welt, in der es sich leben lässt. Dann trug das Vokalensemble gleich mehrere englischsprachige Weisen vor. Das sehr mitreißend und temperamentvoll gesungene Lied "Lord Of The Dance" entstammte einer bekannten irischen Tanzshow. Zwischendurch interpretierte Anne-Rose Werners mit großer Präzision und Klangreinheit mit ihrer Altblockflöte Werke von Johann Sebastian Bach und Wolfgang Amadeus Mozart.

Das ergreifende Lied "Tears In Heaven" von Eric Clapton, das das Vokalensemble als nächstes sang, drückte die verzweifelte Stimmung aus, in der sich ein Mensch befindet, wenn er einen geliebten Menschen verliert. Eric Clapton verdeutlichte in diesem Lied die Trauer, die ihn nach dem tragischen Tod seines vierjährigen Sohnes 1991 befiel.

Als Schlusslied wählte der Chor den schwungvoll vorgetragenen Negro Spiritual "Poor man Lazarus". thi