Von Barcelona nach Rothenkirchen

Dass das Schützenfest in Rothenkirchen Menschen aus der ganzen Region anzieht, ist nichts Neues. Doch auch über die Grenzen des Frakenwaldes hinaus hat es seine Anhänger. So war jetzt auch ein kleiner Schützenfan aus Regensburg mit spanischen Wurzeln wieder bei dem Ereignis in Rothenkirchen dabei.

Der siebenjährige Hannibal Tena-Michel aus Regensburg verbrachte einen Teil seiner Ferien bei seinen Großeltern in Spanien. Er wollte aber auch unbedingt beim Doppeljubiläums-Schützenfest in Rothenkirchen dabei sein.

Sein Opa Hans Michel ist Ehrenmitglied der Schützengesellschaft 1629 Rothenkirchen und setzte alles daran, seinen Enkel beim Schützenfest dabei zu haben.

Also reiste Hannibal am Sonntag von Barcelona nach München und weiter nach Rothenkirchen zu Oma Sieglinde und Opa Hans Michel. Er kam rechtzeitig an, um auch noch am beliebten Apfelscheibenschießen teilzunehmen.

Mit großer Freude präsentierte er den Großeltern seine Medaille und die dazugehörige Urkunde. Er verbringt nun den Rest der Ferien in Rothenkirchen und freut sich schon auf den kommenden Sonntag, 11. August, wo er am Schützenauszug des Freischießens der Schützengesellschaft Kronach vom Marktplatz zur Hofwiese mit der SG Rothenkirchen teilnehmen wird. eh