Von Bamberg nach Jingdezhen

Die Bamberger Porzellankünstlerin Christiane Toewe berichtet in einem Vortrag im Rahmen der Ausstellung "transluzent" über ihre Erfahrungen während ihres Arbeitsstipendiums im vergangenen Jahr in der chinesischen Stadt Jingdezhen. Die Stadt in der Provinz Jiangxi ist als Chinas Porzellan-Hauptstadt bekannt. Der Vortrag findet am Mittwoch, 20. März, um 19 Uhr im Alten Rathaus, Obere Brücke 1, Rokokosaal, statt. red