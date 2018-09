Das Kuratorium zur Förderung von Kunst und Kultur im Forchheimer Land veranstaltet in Kooperation mit der Tourist-Information Egloffstein die Konzertveranstaltung "Von Bach bis Piazolla". Die Veranstaltung findet statt am Sonntag, 9. September, 18 Uhr, in der Schlosskirche Egloffstein. Im "Duo Auer Jäckle" begegnen sich zwei Künstler, deren besonderes Anliegen es ist, ein konzertierendes, gleichberechtigtes Miteinander und ein Ausschöpfen der Klangmöglichkeiten beider Instrumente Flöte und Gitarre zu führen. Karten (zwölf/zehn Euro) im Vorverkauf beim Kulturamt des Landkreises Forchheim, Telefon 09191/861045, in der "Bücherstube an der Martinskirche", bei Lotto Kefferstein, in der Tourist-Information Egloffstein, Telefon 09197/202) sowie an der Tageskasse (ab 17.30 Uhr). red