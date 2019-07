Mit dem Blechbläserquintett der Bamberger Symphoniker setzt der Verein Kunst und Musik im Schlosspark Unterleinleiter seine Konzertreihe 2019 fort. Am Samstag, 6. Juli, um 16 Uhr bietet das Blechbläserquintett auf der Waldwiese des Schlossparks unter dem Motto "Von Bach bis Blues" ein unterhaltsames, aber auch anspruchsvolles Konzert. Auf dem Programm stehen Werke von Mozart bis Mancini, Bach bis Bernstein und anderer Komponisten. Solotubist Heiko Triebener will die Besucher humorvoll-informativ durch das Programm führen. Der Kartenvorverkauf erfolgt im Touristinfo-Bürgerhaus Ebermannstadt und im Lotto- und Ticketshop Kefferstein in der Forchheimer Hornschuchallee. Kartenreservierungen sind via E-Mail an info@schlosspark-unterleinleiter.de oder telefonisch unter 09194/796120 möglich. red